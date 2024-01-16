Реєстр військовозобов'язаних та УБД онлайн: як проходитиме цифровізація армії

Верховна Рада сьогодні розглядатиме законопроєкт про держреєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне отримання статусу УБД. Документ розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у міністерстві, законопроект №10062 є критично важливим для обороноздатності України.

Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Законопроєкт надає Міноборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Він також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Реєстр військовозобов'язаних

В Україні хочуть спростити та довести до автоматизму процедуру оформлення статусу учасника бойових дій (УБД), а також внести низку змін до Реєстру військовозобов'язаних. Відповідний законопроект №10062 зареєстровано у Верховній Раді.

Повний розбір нового законопроекту - у матеріалі РБК-Україна.