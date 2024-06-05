Гуменюк после увольнения назначили в ОК "Юг"

Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". До этого она занимала должность руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, но была уволена.

Напомним, что 19 апреля 2024 стало известно, что Наталию Гуменюк уволили с должности руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

"Могу отметить, что занимаю должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Это новая структура, которая образована в рамках реформы сферы коммуникаций в ВСУ. Уверена, это изменения к лучшему", - сказала она.

Официально об ее увольнении известили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что приняли решение о завершении командировки полковницы и исключении ее из сил и средств соответствующей группировки войск.

Отметим, что ее отставке предшествовало обращение представителей украинских СМИ, призывавших уволить Гуменюк. Причиной назывались якобы частые запреты освещать военные преступления РФ в зоне ответственности военнослужащей.

Добавим, что после того, как уволили Гуменюк, на ее место назначили Дмитрия Плетенчука, который заявил, что также остается спикером ВМС ВСУ.

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