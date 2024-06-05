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Гуменюк после увольнения назначили в ОК "Юг"

Среда 05 июня 2024 15:54
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Гуменюк после увольнения назначили в ОК "Юг" Фото: Наталья Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". До этого она занимала должность руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, но была уволена.

О своем назначении Гуменюк рассказала в комментарии РБК-Украина.

"Могу отметить, что занимаю должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Это новая структура, которая образована в рамках реформы сферы коммуникаций в ВСУ. Уверена, это изменения к лучшему", - сказала она.

Предыстория

Напомним, что 19 апреля 2024 стало известно, что Наталию Гуменюк уволили с должности руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Официально об ее увольнении известили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что приняли решение о завершении командировки полковницы и исключении ее из сил и средств соответствующей группировки войск.

Отметим, что ее отставке предшествовало обращение представителей украинских СМИ, призывавших уволить Гуменюк. Причиной назывались якобы частые запреты освещать военные преступления РФ в зоне ответственности военнослужащей.

Добавим, что после того, как уволили Гуменюк, на ее место назначили Дмитрия Плетенчука, который заявил, что также остается спикером ВМС ВСУ.

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