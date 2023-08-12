Довбик ярко дебютировал в Испании: спасительный гол с подачи другого украинца

Форвард сборной Украины Артем Добвик провел результативный премьерный матч в испанской Ла Лиге, вырвав ничью для "Жироны" вместе с Виктором Цыганковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Дуэт украинцев подтвердил взаимопонимание на поле. Нападающему хватило восьми минут после выхода на замену, чтобы забить.

Дебютный гол Довбика за Жирону – Цыганков ассистировал

Dovbyk's debut goal for Girona - Tsygankov assisted pic.twitter.com/ta3BNyj54j — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) August 12, 2023

"Жирона" пропустила первой от "Реал Сосьедад". Открыли счет баски в дебюте встречи. Кубо в касание из пределов штрафной замкнул передачу Муньоса.

Время Довбика пришло в середине второй половины. Появился на поле он на 64-й минуте, а в объятиях партнеров оказался на 72-й. Цыганков выполнил навес, а форвард головой отправил мяч в сетку.

В конце концов "Жирона" сумела удержать боевую ничью на выезде. В следующем туре команда украинцев встретится с "Хетафе" дома. Матч запланирован на 20 августа.

Довбик в "Жироне"

В минувшее воскресенье Довбик завершил переход в испанскую "Жирону", где уже играет другой украинец - Виктор Цыганков. Довбик подписал с "Жироной" контракт на 5 лет. Финансовые детали трансфера пока неизвестны, но он стал самым дорогим в истории "красно-белых". Каталонский клуб отдал ориентировочно 7 млн евро.

Кто такой Артем Довбык

Довбик - лучший бомбардир УПЛ сезона 2022/23. Он сыграл 30 матчей в чемпионате Украины, в которых оформил 24 мяча. В общей сложности провел в рядах "спортклубовцев" 86 поединков во всех турнирах, в которых забил 54 гола.

Дебютировал на профи уровне в сезоне 2014/15 во Второй лиге за "Черкасский Днепр". После года выступлений в Черкассах оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев.

Позже играл в Дании за "Митьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в Днепр-1 за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.