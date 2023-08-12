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Довбик ярко дебютировал в Испании: спасительный гол с подачи другого украинца

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Испания, Суббота 12 августа 2023 20:16
Довбик ярко дебютировал в Испании: спасительный гол с подачи другого украинца Фото: Артем Довбик дебютировал за "Жирону" (twitter.com/LaLigaTR)
Автор: Дмитрий Левицкий

Форвард сборной Украины Артем Добвик провел результативный премьерный матч в испанской Ла Лиге, вырвав ничью для "Жироны" вместе с Виктором Цыганковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Дуэт украинцев подтвердил взаимопонимание на поле. Нападающему хватило восьми минут после выхода на замену, чтобы забить.

"Жирона" пропустила первой от "Реал Сосьедад". Открыли счет баски в дебюте встречи. Кубо в касание из пределов штрафной замкнул передачу Муньоса.

Время Довбика пришло в середине второй половины. Появился на поле он на 64-й минуте, а в объятиях партнеров оказался на 72-й. Цыганков выполнил навес, а форвард головой отправил мяч в сетку.

В конце концов "Жирона" сумела удержать боевую ничью на выезде. В следующем туре команда украинцев встретится с "Хетафе" дома. Матч запланирован на 20 августа.

Довбик в "Жироне"

В минувшее воскресенье Довбик завершил переход в испанскую "Жирону", где уже играет другой украинец - Виктор Цыганков. Довбик подписал с "Жироной" контракт на 5 лет. Финансовые детали трансфера пока неизвестны, но он стал самым дорогим в истории "красно-белых". Каталонский клуб отдал ориентировочно 7 млн евро.

Кто такой Артем Довбык

Довбик - лучший бомбардир УПЛ сезона 2022/23. Он сыграл 30 матчей в чемпионате Украины, в которых оформил 24 мяча. В общей сложности провел в рядах "спортклубовцев" 86 поединков во всех турнирах, в которых забил 54 гола.

Дебютировал на профи уровне в сезоне 2014/15 во Второй лиге за "Черкасский Днепр". После года выступлений в Черкассах оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев.

Позже играл в Дании за "Митьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в Днепр-1 за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

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Артем Довбик Испания Футбол
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