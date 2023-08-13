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Лунин отстоял "на ноль" первый матч "Реала" на старте чемпионата Испании

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Бильбао, Воскресенье 13 августа 2023 10:08
Лунин отстоял "на ноль" первый матч "Реала" на старте чемпионата Испании Фото: Андрей Лунин с командой поддержал Тибо Куртуа (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" с украинцем Андреем Луниным в составе одолел "Атлетик" из Бильбао в первом туре испанской Ла Лиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 1-й тур

"Атлетик" – "Реал" – 0:2

Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36

"Сливочные" захватили инициативу в дебюте встречи. Еще до экватора первого тайма пристрелку устроили Вальверде и Родриго. Последний и открыл счет на 28-й минуте – отобрал мяч в штрафной и мощным ударом "прошил" Симона.

Вскоре бдительность вратаря проверил Алаба. Австриец опасно пробил головой после навеса с углового. Далее Винисиус не переиграл Симона из пределов штрафной. В следующей же атаке мадридцы удвоили собственное преимущество, когда Беллингем элегантным ударом поразил дальний угол.

"Реал" мог забивать еще и до, и после перерыва. Впрочем, в дальнейшем мяч упрямо обходил створ ворот "Атлетика". Правда, и сами "сливочные" создать что-то существенное у собственных владений баскам не позволили.

Лунин откровенно скучал в течение поединка. "Львы" нанесли 7 ударов в направлении ворот "Реала" на протяжении матча, но только один из них был прицельным. Украинский вратарь оформил сэйв в этом эпизоде. "Сухой" поединок стал для Лунина всего четвертым в свитере мадридцев.

В новый сезон украинец вошел основным вратарем "Реала". Первый страж ворот Королевского клуба – Тибо Куртуа – получил тяжелую травму за несколько дней до поединка с "Атлетиком". Менеджмент "галактикос" начал работу над экстренной заменой бельгийцу. Главным кандидатом стал кипер "Челси" Кепа Аррисабалага.

К слову, накануне Довбик вырвал ничью для "Жироны" в дебютном поединке.

Напомним, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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