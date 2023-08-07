Звезда "Динамо-86" и реактивные вингеры, или Как украинцы не завоевали Испанию до Довбика

Форвард национальной команды Артем Довбик стал третьим представителем Украины в испанской Ла Лиге. Теперь он будет защищать цвета "Жироны".

Бывший лидер "Днепра-1" составит компанию Андрею Лунину и Виктору Цыганкову. Первый собрался продолжить борьбу за место под солнцем мадридского "Реала". А второй за полгода освоился в "Жироне" сам, а теперь будет помогать акклиматизироваться соотечественнику.

Пионером же украинского футбола в чемпионате Испании стал легендарный хавбек киевского "Динамо" 80-х Василий Рац. Уроженец Закарпатья оказался в Ла Лиге посреди сезона 1988/89. Советский Спорткомитет разрешил левофланговому исполнителю уехать в "Эспаньол".

Фото: Василий Рац в футболке "Динамо" (fcdynamo.com)

Контракт Раца с "попугаями" был краткосрочным – всего на три месяца. Дебютировал украинец с венгерскими корнями в Ла Лиге в апреле и провел 11 матчей. Во всех поединках хавбек выходил со старта и отыграл от свистка до свистка. Но спасти "Эспаньол" от вылета не смог и вернулся в Киев.

В середине 90-х в чемпионат Испании транзитом через Москву поехал один воспитанник луганской "Зари". Сыграл "аж" два матча Ла Лиги в скромной "Мериде", а право на упоминание своей фамилии потерял в тот момент, когда с другими коллаборантами приехал поиграть в разоренный армией РФ Мариуполь. И это тогда, когда родное Рубежное предателя оккупанты фактически сравняли с землей.

Поэтому будем считать, что после Раца следующим покорять Испанию уехал Дмитрий Чигринский. "Барселона" Пепа Гвардиолы на финише летнего трансферного окна-2009 отдала за защитника "Шахтера" солидные 25 млн евро. Но закрепиться на "Камп Ноу" центрбек не смог (12 матчей в Примере).

Фото: Дмитрий Чигринский поиграл рядом с Лионелем Месси (sport.es)

Сначала культовый наставник "Барсы" доверял украинцу. Поскольку его не заявили на Лигу чемпионов, Чигринский получил свои шансы в Ла Лиге. До Рождества защитник провел 8 поединков в чемпионате, но потом выпал из обоймы и сидел на скамье запасных. Доходило до трагически комического. Однажды Гвардиола хотел выпустить украинца, забыв, что использовал все замены...

В конце концов, год спустя Чигринский вернулся в "Шахтер" за 15 миллионов. Перед сезоном 2015/16 покорять Испанию уехал Евгений Коноплянка. "Севилья" была поражена его выступлениями в "Днепре", поэтому забрала украинца на пике формы. Вингер сразу попал в основную обойму.

Во всех турнирах Коноплянка провел 52 матча. В частности, в чемпионате Испании украинская звезда отыграл 32 поединка, в которых забил 4 мяча и оформил 6 ассистов. Однако окончательно стать своим на "Рамон Санчес Писхуане" не смог. Сначала поехал в "Шальке" на правах аренды, а затем немцы и выкупили украинца.

В сезоне 2016/17 отечественные болельщики могли сделать Ла Лигу самым популярным зарубежным чемпионатом. Но ни вратарь Денис Бойко, ни нападающий Роман Зозуля не стали основными в "Малаге" и "Бетисе" соответственно, сыграв посредственные 9 матчей на двоих.

Зато был на ведущих ролях в "Гранаде" Артем Кравец. Форвард защищал цвета середняка на правах аренды из "Динамо". Правда, 5 забитых мячей украинца (26 поединков) не спасли андалусийцев от вылета из Ла Лиги. Кто знает, если бы не понижение в классе, то может "Гранада" и выкупила бы нападающего...

Фото: Артем Кравец провел в "Гранаде" сезон 2016/17 (granadacf.es)

Хуже сложились дела у другого списанного "Динамо" исполнителя – Максима Коваля. Посреди сезона 2017/18 его арендовало "Депортиво". Падший гранд имел основного вратаря – Рубена Мартинеса, поэтому украинцу пришлось ждать своего шанса. Он выпал в 27-м туре Ла Лиги, но обернулся катастрофой.

На 11-й минуте Коваль пропустил совершенно необязательный гол от хавбека "Эйбара" Инуи. Дальше, к сожалению, больше, хотя "Депортиво" отыгрался на 33-й минуте. Перед перерывом украинец въехал прямой ногой в соперника и получил прямую красную. Во второй и последний раз свитер Ла-Коруньи он надел в финальном туре.

Во время путешествия по Испании ненадолго попал в Ла Лигу и Василий Кравец. В январе 2019-го он за 2,5 млн евро сменил "Луго" на "Леганес". "Звездное" время украинца пришлось на февраль-март. Защитник провел все 90 минут в четырех матчах чемпионата Испании подряд и... вернулся в запас. Еще два поединка под занавес первенства погоды не сделали.

Фото: Василий Кравец (в центре) сыграл 6 матчей в Ла Лиге (cdleganes.com)

Итак, Довбик перебрался в далеко не приветливый к украинцам чемпионат. Впрочем, пример Цыганкова ярко демонстрирует, что поддержка качественного уровня и немного улыбки Фортуны способны растопить ледяные сердца суровых тренеров Ла Лиги. Времени для медленного привыкания к новым реалиям у форварда не будет. 12 августа "Жирона" проведет премьерный поединок нового сезона Примеры – против "Реал Сосьедада" на выезде.