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"Реал" подписал звездного конкурента для Лунина

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Мадрид, Понедельник 14 августа 2023 12:55
"Реал" подписал звездного конкурента для Лунина Фото: Кепа Аррисабалага в лагере национальной команды (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер сборной Испании Кепа Аррисабалага перебрался в мадридский "Реал" из лондонского "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний вратарь вернулся в чемпионат Испании. На "Сантьягу Бернабеу" воспитанник "Атлетика" из Бильбао должен заменить травмированного Тибо Куртуа.

"Реал" арендовал Кепу на сезон 2023/24. Скорее всего, соглашение с "Челси" не будет предусматривать опцию выкупа кипера. Презентация баска в Мадриде намечена на 15 августа. С игровым номером новичок определится позже.

Кепа мог оказаться в Королевском клубе еще в 2018 году. "Реал" конкурировал с "Челси" за подписание вратаря, но трансферную гонку выиграли "синие". Переход испанского кипера в АПЛ стал самым дорогим трансфером вратарей за всю историю – 80 млн евро.

Многолетний основной голкипер "Реала" Куртуа вылетел минимум на полгода. У бельгийца разрыв крестообразной связки левого колена. В стартовом туре Ла Лиги место в воротах занял украинец Андрей Лунин и оформил "сухой" матч против "Атлетика" (2:0).

К слову, накануне Довбик вырвал ничью для "Жироны" в дебютном поединке.

Напомним, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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