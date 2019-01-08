ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пепе через 12 років повернувся в "Порту"

Новини » Спорт    08.01.2019 - 16:26
Пепе через 12 років повернувся в "Порту"
Фото: "Порту" оголосив про повернення Пепе (fcporto.pt)

Гравець підписав контракт до 2021 року

"Порту" оголосив про повернення в команду 35-річного захисника Пепе, який перейшов на правах вільного агента. Про це повідомляється на офіційному сайті чинного чемпіона Португалії.

З 35-річним футболістом укладено угоду, розраховану на два з половиною сезони - до літа 2021 року.

Пепе захищав кольори "Порту" в період з 2004 по 2007 рік, після чого протягом 10 років виступав за мадридський "Реал". Влітку 2017 гравець підписав контракт з турецьким "Бешикташем", проте в середині грудня сторони розірвали угоду. З 2007 року футболіст викликається в збірну Португалії.

Нагадаємо, колишній півзахисник збірної Голландії і мадридського "Реала" Рафаель ван дер Варт оголосив про завершення професійної кар'єри.

Моурінью назвав дві умови для повернення в "Реал" Модріч хоче завершити кар'єру в "Реалі"
Новини України ПортуРеалвозвращение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся