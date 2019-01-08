Пепе через 12 років повернувся в "Порту"

Фото: "Порту" оголосив про повернення Пепе (fcporto.pt)

Гравець підписав контракт до 2021 року

"Порту" оголосив про повернення в команду 35-річного захисника Пепе, який перейшов на правах вільного агента. Про це повідомляється на офіційному сайті чинного чемпіона Португалії.

З 35-річним футболістом укладено угоду, розраховану на два з половиною сезони - до літа 2021 року.

Пепе захищав кольори "Порту" в період з 2004 по 2007 рік, після чого протягом 10 років виступав за мадридський "Реал". Влітку 2017 гравець підписав контракт з турецьким "Бешикташем", проте в середині грудня сторони розірвали угоду. З 2007 року футболіст викликається в збірну Португалії.

Нагадаємо, колишній півзахисник збірної Голландії і мадридського "Реала" Рафаель ван дер Варт оголосив про завершення професійної кар'єри.