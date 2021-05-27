"Реал" офіційно підтвердив відхід Зідана

Як повідомили в клубі, рішення про відхід з команди прийняв сам Зідан.

"Прийшов час поважати його рішення і висловити йому нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі і пристрасть протягом усіх цих років, а також за те, що його фігура уособлює "Реал" Мадрид. ",- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Зідан очолив "королівський клуб" у січні 2016 року. Під його керівництвом мадридці тричі вигравали Лігу чемпіонів, по два рази Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу, а також двічі ставали чемпіонами Ла-Ліги і володарями Кубка Іспанії.