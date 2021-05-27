Зідан залишає "Реал", - AS

Французький наставник Зінедін Зідан прийняв рішення покинути мадридський "Реал". Він вже повідомив про своє рішення президенту Флорентіну Пересу.

Про свій відхід з "королівського клубу" Зізу вчора повідомив керівництву і гравцям команди. Офіційно про рішення французького наставника буде оголошено на спільній прес-конференції Переса і Зідана.

Новина про відхід француза не стала сюрпризом, оскільки в Мадриді довго ходили чутки, що Зідан покине клуб по закінченню сезону. Його діючий контракт з "Реалом" закінчується через рік - влітку 2022 року.

В якості заміни розглядаються кандидатури Массіміліано Аллегрі і легенда "Реала" Рауль.

Зідан пробув на посаді головного тренера "королівського клубу" 5,5 років. У цьому сезоні клуб під його керівництвом вперше залишився без трофеїв.