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Зідан залишає "Реал", - AS

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Мадрид, Четвер 27 травня 2021 09:04
Зідан залишає "Реал", - AS Фото: Зінедін Зідан залишає "Реал" через 5 років на чолі команди (realmadrid.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Французький наставник Зінедін Зідан прийняв рішення покинути мадридський "Реал". Він вже повідомив про своє рішення президенту Флорентіну Пересу.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Про свій відхід з "королівського клубу" Зізу вчора повідомив керівництву і гравцям команди. Офіційно про рішення французького наставника буде оголошено на спільній прес-конференції Переса і Зідана.

Новина про відхід француза не стала сюрпризом, оскільки в Мадриді довго ходили чутки, що Зідан покине клуб по закінченню сезону. Його діючий контракт з "Реалом" закінчується через рік - влітку 2022 року.

В якості заміни розглядаються кандидатури Массіміліано Аллегрі і легенда "Реала" Рауль.

Зідан пробув на посаді головного тренера "королівського клубу" 5,5 років. У цьому сезоні клуб під його керівництвом вперше залишився без трофеїв.

Нагадаємо, в Ла-Лізі "Реал" фінішував другим за підсумками сезону, поступившись чемпіонством "Атлетіко".

Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА порушило справа щодо " Реала", "Барселони "і" Ювентуса " через скандальну Суперліги. Ці клуби залишилися єдиними, хто офіційно не покинув турнір. Їх можуть виключити з Ліги чемпіонів з наступного сезону.

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