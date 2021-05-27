"Реал" официально подтвердил уход Зидана

Мадридский "Реал" официально сообщил об уходе главного тренера Зинедина Зидана. Француз руководил клубом 5,5 лет.
Об этом сообщает пресс-служба "Реала".
Как сообщили в клубе, решение об уходе из команды принял сам Зидан.
"Пришло время уважать его решение и выразить ему нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет "Реал" Мадрид. ", - говорится в сообщении.
Отметим, Зидан возглавил "королевский клуб" в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы трижды выигрывали Лигу чемпионов, по два раза Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а также дважды становились чемпионами Ла-Лиги и обладателями Кубка Испании.
При этом в нынешнем сезоне "Реал" впервые за 11 лет остался без единого трофея. "Сливочные" до последнего тура сражались за чемпионство в Ла-Лиге с "Атлетико", однако заняли лишь второе место.
Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА возбудило дело в отношении трех клубов, оставшихся в скандальной Суперлиге - "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Клубы могут исключить из Лиги чемпионов.