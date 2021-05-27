UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Реал" официально подтвердил уход Зидана

Автор: Игорь Литвиненко

Мадридский "Реал" официально сообщил об уходе главного тренера Зинедина Зидана. Француз руководил клубом 5,5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Как сообщили в клубе, решение об уходе из команды принял сам Зидан.

"Пришло время уважать его решение и выразить ему нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет "Реал" Мадрид. ", - говорится в сообщении.

Отметим, Зидан возглавил "королевский клуб" в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы трижды выигрывали Лигу чемпионов, по два раза Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а также дважды становились чемпионами Ла-Лиги и обладателями Кубка Испании.

При этом в нынешнем сезоне "Реал" впервые за 11 лет остался без единого трофея. "Сливочные" до последнего тура сражались за чемпионство в Ла-Лиге с "Атлетико", однако заняли лишь второе место.

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА возбудило дело в отношении трех клубов, оставшихся в скандальной Суперлиге - "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Клубы могут исключить из Лиги чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины РеалФутболЗинедин Зидан