"Атлетіко" перемогло в останньому турі і стало чемпіоном іспанської Ла-Ліги

Мадридський "Атлетіко" став чемпіоном іспанської Ла-Ліги сезону 2020-2021. В останньому турі "матрацники" здобули перемогу над "Реалом Вальядолід" (2:1) і зберегли першу сходинку в турнірній таблиці.

"Атлетіко" пропустило від "Вальядоліда" вже на старті поєдинку - на 18-й хвилині відзначився Оскар Плано. Однак у другому таймі мадридці ситуацію для себе виправили. Спершу рахунок зрівняв на 57-й хвилині Кореа, а ще через 10 хвилин переможний гол забив Луїс Суарес.

Цей гол, до слова, для Суареса став 11-м переможним в цьому сезоні і 21 всього в Ла-Лізі.

У паралельному матчі конкурент "Атлетіко" за "золото" мадридський "Реал" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Вільяреала" - 2: 1.

Таким чином "Атлетіко" посів першу сходинку в турнірній таблиці, випередивши "Реал" на 2 очки. Третє місце собі гарантувала "Барселона", яка сьогодні обіграла "Ейбар" - 1:0. Четверте місце і право на участь у кваліфікації в Лігу чемпіонів завоювала "Севілья", яка свій заключний матч сезону зіграє завтра проти "Депортіво Алавес".

Для "Атлетіко" це 11-й титул чемпіона Іспанії в історії.

Вилетіли за підсумками сезону з Ла-Ліги "Ейбар", "Вальядолід" і "Уеска".