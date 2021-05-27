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"Реал" офіційно підтвердив відхід Зідана

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Мадрид, Четвер 27 травня 2021 13:09
"Реал" офіційно підтвердив відхід Зідана Фото: Зінедін Зідан покинув "Реал" через 5,5 років на чолі команди (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Мадридський "Реал" офіційно повідомив про відхід головного тренера Зінедіна Зідана. Француз керував клубом 5,5 років.

Про це повідомляє прес-служба "Реала".

Як повідомили в клубі, рішення про відхід з команди прийняв сам Зідан.

"Прийшов час поважати його рішення і висловити йому нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі і пристрасть протягом усіх цих років, а також за те, що його фігура уособлює "Реал" Мадрид. Він знає, що знаходиться в центрі "Реала" і що "Реал" був і завжди буде його будинком",- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Зідан очолив "королівський клуб" у січні 2016 року. Під його керівництвом мадридці тричі вигравали Лігу чемпіонів, по два рази Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу, а також двічі ставали чемпіонами Ла-Ліги і володарями Кубка Іспанії.

При цьому в нинішньому сезоні "Реал" вперше за 11 років залишився без єдиного трофея. "Вершкові" до останнього туру билися за чемпіонство в Ла-Лізі з "Атлетіко", однак посіли лише друге місце.

Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА порушило справу щодо трьох клубів, що залишилися в скандальній Суперлізі - "Реала", "Барселони" і "Ювентуса". Клуб можуть виключити з Ліги чемпіонів.

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