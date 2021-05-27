"Реал" официально подтвердил уход Зидана

Как сообщили в клубе, решение об уходе из команды принял сам Зидан.

"Пришло время уважать его решение и выразить ему нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет "Реал" Мадрид. Он знает, что находится в центре "Реала" и что "Реал" был и всегда будет его домом ", - говорится в сообщении.

Отметим, Зидан возглавил "королевский клуб" в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы трижды выигрывали Лигу чемпионов, по два раза Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а также дважды становились чемпионами Ла-Лиги и обладателями Кубка Испании.