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"Реал" официально подтвердил уход Зидана

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Мадрид, Четверг 27 мая 2021 13:09
"Реал" официально подтвердил уход Зидана Фото: Зинедин Зидан покинул "Реал" спустя 5,5 лет во главе команды (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Мадридский "Реал" официально сообщил об уходе главного тренера Зинедина Зидана. Француз руководил клубом 5,5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Как сообщили в клубе, решение об уходе из команды принял сам Зидан.

"Пришло время уважать его решение и выразить ему нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет "Реал" Мадрид. Он знает, что находится в центре "Реала" и что "Реал" был и всегда будет его домом", - говорится в сообщении.

Отметим, Зидан возглавил "королевский клуб" в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы трижды выигрывали Лигу чемпионов, по два раза Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а также дважды становились чемпионами Ла-Лиги и обладателями Кубка Испании.

При этом в нынешнем сезоне "Реал" впервые за 11 лет остался без единого трофея. "Сливочные" до последнего тура сражались за чемпионство в Ла-Лиге с "Атлетико", однако заняли лишь второе место.

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА возбудило дело в отношении трех клубов, оставшихся в скандальной Суперлиге - "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Клубы могут исключить из Лиги чемпионов.

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Новости Украины Спорт Реал Футбол Зинедин Зидан
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