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Реал - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     26.02.2020 - 14:17
Реал - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів
Фото: "Реал" - "Манчестер Сіті" (mancity.com)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Реал" Мадрид на своєму полі проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті". Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

26 лютого 22:00
Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Згідно зі ставками букмекерів, фаворитами протистояння на "Сантьяго Бернабеу" є підопічні Хосепа Гвардіолу. На перемогу "Манчестер Сіті" можна поставити з коефіцієнтом 2,45, тоді як успіх іспанського "Реала" оцінюється у 2,80. Нічийний результат зустрічі - 3,65.

Багато експертів вважають, що англійський клуб не тільки фаворит у цій парі, але і головний претендент на виграш Ліги Чемпіонів попри те, що їх суперник є найбільш титулованою командою в історії футболу.

З великою долею ймовірності нинішній розіграш стане для "городян" останнім на кілька найближчих років. Раніше УЄФА дискваліфікував "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони.

Попередні зустрічі

"Реал" і "Манчестер Сіті" чотири рази грали між собою в єврокубках. Дві перемоги на рахунку мадридців, ще два поєдинки завершувались унічию. Востаннє доля зводила суперників у півфіналі ЛЧ-2015/16. Той розіграш став тріумфальним для команди Зінедіна Зідана, яка в фіналі по пенальті обіграла своїх лютих ворогів з "Атлетіко".

Шлях в 1/8 Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" легко подолав груповий етап, не зазнавши жодної поразки з "Аталантою", "Шахтарем" та загребським "Динамо". "Реал" завершив боротьбу на другому місці, пропустивши вперед ПСЖ.

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