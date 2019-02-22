"Реал" домовився з володарем Золотого м'яча-2018 про продовження контракту

Хорват продовжить виступати за мадридський клуб до 2021 року

Мадридский "Реал" достиг договоренности о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 30 июня 2021 года. Нынешний договор истекает в 2020 году.

Таким образом, футболист доиграет в "королевском клубе" до 36 лет.

Напомним, ранее игрок отказывался от нового контракта с клубом.

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из "Тоттенхэма". В текущем сезоне он провел за команду 23 матча, забил два гола и сделал пять результативных передач.

В 2018 году хавбек стал обладателем Золотого мяча, прервав 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду.

Со сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира-2018 и был признан лучшим футболистом турнира.

Также 33-летний хорват был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2017/18, а также лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.