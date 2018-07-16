Капітан збірної Хорватії визнаний кращим гравцем ЧС-2018

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 16.07.2018 - 09:49
Фото: Лука Модріч (twitter.com/FIFAWorldCup)
Фото: Лука Модріч (twitter.com/FIFAWorldCup)

Форвард збірної Англії виграв "Золоту бутсу", голкіпер бельгійців - "Золоту рукавичку"

Півзахисник і капітан збірної Хорватії з футболу Лука Модріч визнаний кращим футболістом чемпіонату світу 2018 і отримав "Золотий м'яч". Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

"Він був у приголомшливій формі в ході турніру і допоміг своїй збірній здобути перемоги над збірними Росії і Англії і посісти підсумкове друге місце", - повідомили в прес-службі.

Володарем "Срібного м'яча" став Еден Азар (Бельгія), володарем "Бронзового" - Антуан Грізманн (Франція).

Зазначається, що нагорода "Золотий м'яч" вперше вручалася на чемпіонаті світу з футболу в 1982 році і з тих пір діставалася кращим футболістам. Раніше нагороду вигравали Дієго Марадона, Пеле, Ліонель Мессі, Зінедін Зідан і Роналдо.

Кращим молодим гравцем чемпіонату світу-2018 став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе. Гравець ПСЖ провів на турнірі 7 матчів, забив 4 м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Крім того, кращим бомбардиром ЧС-2018 з шістьма голами став форвард збірної Англії Харрі Кейн. Футболіст забив 2 м'ячі в ворота Тунісу, 3 - в ворота Панами, а також забив один гол в грі проти Колумбії. 3 м'ячі з шести Кейн забив з пенальті.

За 4 м'ячі на ЧС забили Ромелу Лукаку (Бельгія), Кіліан Мбаппе (Франція), Кріштіану Роналду (Португалія), Антуан Грізманн (Франція) і Денис Черишев (Росія).

"Золоту рукавичку" мундіалю виграв голкіпер збірної Бельгії і лондонського "Челсі" Тібо Куртуа. 26-річний воротар провів на ЧС-2018 7 матчів, в яких пропустив 6 голів і зробив 27 сейвів.

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