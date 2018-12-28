Модріч відхилив пропозицію "Реала" за новим контрактом

Фото: Лука Модріч (realmadrid.com)

Хорвата не влаштували фінансові умови

Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч не може домовитися з клубом про продовження угоди, яке закінчується влітку 2020 року. Про це повідомляє AS з посиланням на Telemadrid.

Хорватський футболіст відхилив пропозицію "вершкових" про продовження контракту. Хавбека не влаштували фінансові умови, які йому запропонував клуб. Найближчим часом сторони повернуться в переговорному процесу переговорів.

Очікується, якщо "Реал" і Модріч не зможуть прийти до домовленості, то гравець продовжить кар'єру в міланському "Інтері", який намагався отримати його ще минулого літа. У стані "нерадзуррі" хавбек буде отримувати близько 10 млн євро за сезон, а його контракт буде розрахований на два роки. Після цього він зможе відправитися в Китай, де зможе завершити кар'єру.

Раніше Модріч заявив про бажання залишитися в "Реалі" до кінця кар'єри. 33-річний хорват виступає за мадридський клуб з 2012 року.

Нагадаємо, Модріч став володарем нагороди "Золотий м'яч" 2018 року. 33-річний футболіст перервав гегемонію аргентинця Ліонеля Мессі і португальця Кріштіану Роналду, які розподіляли між собою цю нагороду з 2008 року.