Мировой рекорд и двойной подиум: украинские пловчихи триумфовали на Всемирных играх

Чэнду, Понедельник 11 августа 2025 13:45
Мировой рекорд и двойной подиум: украинские пловчихи триумфовали на Всемирных играх Фото: София Гречко (Министерство молодежи и спорта Украины)
Автор: Андрей Костенко

Украинские спортсменки София Гречко и Анна Яковлева оформили исторический результат в подводном плавании с ластами на Всемирных играх-2025, проходящих в китайском Чэнду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Обошли "нейтралку" на финише

В финальном заплыве на 400 метров среди женщин обе представительницы Украины финишировали на двух первых ступеньках пьедестала. Более того, Гречко завоевала "золото", установив мировой рекорд - 3:11,88 минуты. Для нее это уже вторая высшая награда на турнире после победы на дистанции 200 м.

"Серебро" завоевала Яковлева, которая показала время 3:12,27 и опередила "нейтральную" россиянку Елизавету Купрессову.

Решающая борьба развернулась на последних 100 метрах дистанции: украинки обошли "нейтралку", которая долгое время лидировала в заплыве. А чемпионский титул определился лишь на финишных 50 метрах.

Результаты финала (400 м, женщины):

  1. София Гречко (Украина) - 3:11,88 (мировой рекорд)
  2. Анна Яковлева (Украина) - +0,39
  3. Елизавета Купрессова - +2,23

Благодаря этому успеху сборная Украины уже имеет 21 медаль на Всемирных играх-2025: 8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Ранее каратист Ризван Талибов рассказал нам в эксклюзивном интервью о победе на Всемирных играх.

Также мы писали сколько украинцев и в каких видах спорта соревнуются в Китае.

