"РДК" опроверг вбросы россиян о "ликвидации диверсантов" в Белгородской области

"Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков (представитель Минобороны РФ - ред.), но у "Русского Добровольческого Корпуса" потерь нет", - сказано в сообщении подразделения.

Там уточнили, что фото с "убитыми диверсантами", которые распространяют сейчас в сети, также являются фейковыми.

"Наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку", - уточнили в "РДК".

Что сказал Конашенков

Сегодня, 23 мая, в сводке Минобороны РФ Конашенков рассказал, что войска страны-агрессора якобы уничтожили "украинские формирования", которые зашли на территорию Белгородской области.

Он уточнял, что потери диверсантов "составляют более 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов".

Операция в Белгородской области

Вчера, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, начали рейд в Белгородскую область. По информации Главного управления разведки, целью таких действий является создание демилитаризованной зоны в приграничных районах РФ.

При этом уже сегодня легион "Свобода России" заявил об уничтожении мотострелковой роты россиян, в которую обычно входят около 150 солдат.