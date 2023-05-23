"РДК" спростував вкиди росіян про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області

"Російський добровольчий корпус" не зазнав втрат під час своєї операції у Бєлгородській області. Відповідні заяви росіян є хибними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РДК" у Telegram.
"Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков (представник Міноборони РФ - ред.), але у "Російського Добровольчого Корпусу" втрат немає", - сказано в повідомленні підрозділу.
Там уточнили, що фото з "убитими диверсантами", які розповсюджують зараз у мережі, також є фейковими.
"Наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", - уточнили у "РДК".
Сьогодні, 23 травня, у зведенні Міноборони РФ Конашенков розповів, що війська країни-агресора нібито знищили "українські формування", що зайшли на територію Бєлгородської області.
Він уточнював, що втрати диверсантів "становлять понад 70 осіб, чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів".
Учора, 22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, розпочали рейд в Бєлгородської області. За інформацією Головного управління розвідки, метою таких дій є створення демілітаризованої зони у прикордонних районах РФ.
При цьому вже сьогодні легіон "Свобода Росії" заявив про знищення мотострілецької роти росіян, до якої зазвичай входять близько 150 солдатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.