"РБ Лейпциг" вперше вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Фото: "РБ Лейпциг" - "Атлетіко" (twitter.com/DieRotenBullen)

"Бики" вибили "Атлетіко" з розіграшу турніру

Німецький "РБ Лейпциг" обіграв іспанський "Атлетіко" в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Лісабоні на стадіоні "Жозе Алваладе" і завершилася з рахунком 2:1.

Перший тайм пройшов без забитих м'ячів. Рахунок був відкритий на 50 хвилині, автором якого став Даніель Ольмо. Іспанці відігралися зусиллями Жоау Фелі, що вийшов на заміну, з пенальті на 71 хвилині. Історичну перемогу німецькій команді приніс Тайлер Адамс, який відзначився на 88 хвилині.

Клуб із Саксонії, заснований у 2009 році, вперше в історії вийшов у півфінал найпрестижнішого клубного турніру. Команда тільки цього сезону дебютувала у плей-офф Ліги чемпіонів.

У півфіналі, який відбудеться 18 серпня, "бики" зустрінуться з ПСЖ. Напередодні парижани здійснили героїчний камбек в матчі з "Аталантою".

Переможець пари "РБ Лейпциг" - ПСЖ зіграє в фіналі з однією з чотирьох команд, що залишилися - "Манчестер Сіті", "Ліоном", "Барселоною" або "Баварією"