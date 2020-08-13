ПСЖ зробив камбек в матчі з "Аталантою" і вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Фото: "Аталанта" - ПСЖ (en.psg.fr)

Неймовірний поєдинок і трагедія для італійської команди

"Парі Сен-Жермен" переміг "Аталанту" в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, програючи до 90 хвилини. Гра пройшла в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка" і завершилася з рахунком 2: 1.

Рахунок у грі відкрила італійська команда - Пашаліч завдав шикарний кручений удар в дальній верхній кут воріт. Після пропущеного м'яча французька команда збавила обороти. Здавалось, що це матч так і завершиться, але ті заміни, які зробив Томас Тухель у другому таймі призвели до успіху наприкінці зустрічі. Маркіньос вирівняв ситуацію на табло на 90 хвилині, а Ерік Чупо-Мотінг встановив остаточний рахунок на третій доданій хвилині.

У півфіналі паризька команда зустрінеться з переможцем пари "Атлетіко" - "Лейпцига". Їх матч відбудеться завтра, 13 серпня, о 22:00 за київським часом.