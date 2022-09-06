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"Шахтар" презентував нові варіанти форми до Ліги чемпіонів

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Лейпциг, Вівторок 06 вересня 2022 10:51
"Шахтар" презентував нові варіанти форми до Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" перед стартом Ліги чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Перед початком групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" презентував два оновлених ігрових комплекти екіпірування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" отримали два варіанти форми на нинішній сезон. Основний комплект виконаний у традиційних кольорах вітчизняного гранда.

Перша форма "Шахтаря" – помаранчево-чорна. Уздовж помаранчевої футболки йдуть дві вертикальні смуги чорної барви. На кожній із них є інші елементи – клубний герб і логотип технічного спонсора.

Німецька компанія Puma підготувала і другий комплект. Він виконаний у зелених тонах. Також помітні елементи "шахівниці" з помаранчевими квадратами. На контури футболок нанесли помаранчево-чорні смуги.

Вперше зіграти в новій формі "Шахтар" запланував у вівторок, 6 вересня. "Гірники" вийдуть в одному з оновлених комплектів на матч стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг".

&quot;Шахтар&quot; презентував нові варіанти форми до Ліги чемпіонів

До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

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Шахтар Ліга чемпіонів
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