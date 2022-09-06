"Шахтар" презентував нові варіанти форми до Ліги чемпіонів
Перед початком групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" презентував два оновлених ігрових комплекти екіпірування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Гірники" отримали два варіанти форми на нинішній сезон. Основний комплект виконаний у традиційних кольорах вітчизняного гранда.
Перша форма "Шахтаря" – помаранчево-чорна. Уздовж помаранчевої футболки йдуть дві вертикальні смуги чорної барви. На кожній із них є інші елементи – клубний герб і логотип технічного спонсора.
Німецька компанія Puma підготувала і другий комплект. Він виконаний у зелених тонах. Також помітні елементи "шахівниці" з помаранчевими квадратами. На контури футболок нанесли помаранчево-чорні смуги.
Вперше зіграти в новій формі "Шахтар" запланував у вівторок, 6 вересня. "Гірники" вийдуть в одному з оновлених комплектів на матч стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг".
До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.
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