ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

РБ Лейпциг - ПСЖ: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Лісабон, Вівторок 18 серпня 2020 17:01
РБ Лейпциг - ПСЖ: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "РБ Лейпциг" і ПСЖ визначать першого фіналіста ЛЧ (twitter.com/DieRotenBullen)
Автор: Вера Олейник

Нас чекає як мінімум один новачок в фіналі турніру

"РБ Лейпциг" і ПСЖ визначать першого учасника фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Букмекери фаворитом зустрічі вважають паризький клуб.

18 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 18 серпня, в Лісабоні на стадіоні "Да Луш". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок "Лейпциг" - ПСЖ покаже телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Лігу чемпіонів сезону 2019/2020 дограють у форматі "фіналу восьми", яка передбачає проведення одного матчу між двома командами на кожній стадії плей-офф.

Поєдинки проходять у серпні на нейтральних полях в Лісабоні без уболівальників на трибунах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України онлайн-трансляцияПСЖонлайнтрансляцияЛейпцигЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся