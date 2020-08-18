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РБ Лейпциг - ПСЖ: прогноз на вихід команд до фіналу Ліги чемпіонів

Лісабон, Вівторок 18 серпня 2020 14:46
РБ Лейпциг - ПСЖ: прогноз на вихід команд до фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "РБ Лейпциг" і ПСЖ визначать першого фіналіста ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Вера Олейник

Фахівці вважають фаворитом французький клуб

"РБ Лейпциг" зустрінеться з ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

18 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

На думку букмекерів, фаворитом у цьому поєдинку є паризький клуб. Так, на перемогу ПСЖ можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,75, тоді як ймовірність успіху "РБ Лейпциг" становить 4,20. Коефіцієнт на нічию в основний час ідентичний - 4,20.

Вихід німецької команди в фінал турніру оцінюється в 2,75, а французького клубу - 1,40.

Обидві команди вперше можуть пробитися в фінал ЛЧ. "РБ Лейпциг" зіграє в півфіналі вперше в своїй історії, а ПСЖ - лише друге.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Лігу чемпіонів сезону 2019/2020 дограють у форматі "фіналу восьми", яка передбачає проведення одного матчу між двома командами на кожній стадії плей-офф.

Поєдинки проходять у серпні на нейтральних полях в Лісабоні без уболівальників на трибунах.

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