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РБ Лейпциг - ПСЖ: где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Лиссабон, Вторник 18 августа 2020 17:01
РБ Лейпциг - ПСЖ: где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Фото: "РБ Лейпциг" и ПСЖ определят первого финалиста ЛЧ (twitter.com/DieRotenBullen)
Автор: Вера Олейник

Нас ждет как минимум один новичок в финале турнира

"РБ Лейпциг" и ПСЖ сойдутся в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в финал является парижский клуб.

18 августа 22:00
Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Первый матч полуфинала главного клубного европейского турнира состоится во вторник, 18 августа, в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" при пустых трибунах. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок "Лейпциг" - ПСЖ покажет телеканал "Футбол 1".

Напомним, из-за пандемии коронавируса Лигу чемпионов сезона 2019/2020 доигрывают в формате "финала восьми", которая предполагает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф.

Поединки проходят в августе на нейтральных полях в Лиссабоне без болельщиков на трибунах.

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