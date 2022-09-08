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РБ "Лейпциг" оперативно підшукав нового керманича команди: хто очолив суперника "Шахтаря"

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Лейпциг, Четвер 08 вересня 2022 10:53
РБ "Лейпциг" оперативно підшукав нового керманича команди: хто очолив суперника "Шахтаря" Фото: У сезоні 2021/22 Марко Розе тренував "Боруссію" з Дортмунда (facebook.com/BVB)
Автор: Антон Федорців

Посада головного тренера німецького РБ "Лейпциг" залишалася вакатньою усього добу. Далі сезоном саксонців поведе Марко Розе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

45-річний фахівець очолив "червоних биків". Уродженець Лейпцига приєднався до команди з рідного міста після прогнозованої відставки Доменіко Тедеско.

Розе підписав із саксонцями контракт до літа 2024 року. До РБ "Лейпциг" приєднався і штат його асистентів – 48-річний Александер Циклер, 55-річний Франк Гайдек і 44-річний Марко Курт. Першим поєдинком "червоних биків" із Розе на чолі стане домашній матч 6-го туру Бундесліги проти "Боруссії" Д 10 вересня.

Саме "джмелі" були попередньою командою німецького фахівця. На чолі дортмундців Розе працював у сезоні 2021/22. "Боруссія" фінішувала 2-ю у чемпіонаті Німеччини та вилетіла від "Рейнджерс" у Лізі Європи після завершення групового етапу Ліги чемпіонів на 3-й сходинці.

У вівторок донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.

Хто такий Марко Розе

Уродженець Лейпцига. Роки ігрової кар'єри минули в місцевому "Локомотиві", "Ганновері" та "Майнці".

У структурі останніх перейшов на тренерський шлях. Працював асистентом у резервній команді, а в сезоні 2012/13 очолював рідний "Локо". У 2013-му потрапив до структури "Ред Булл".

У 2013-2013 працював у "Зальцбурзі", де тренував команди U-16, U-18 та основу "Ред Булла". Виграв Юнацьку лігу УЄФА 2016/17, дорослий чемпіонат Австрії (2017/18, 2018/19) та Кубок Австрії 2018/19.

У німецькій Бундеслізі працював із двома "Боруссіями". Під керівництвом Розе Менхенгладбах фінішував 4-м у прем'єрному сезоні та пробився до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у другій кампанії.

До слова, напередодні "Наполі" розбив "Ліверпуль" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

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