Ліга чемпіонів: "Наполі" розгромив "Ліверпуль", Лєвандовскі оформив хет-трик у "Барселоні"
Завершилися всі матчі середи в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Не обійшлося без справжніх сенсацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур
Група А
"Аякс" – "Рейнджерс" – 4:0
Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
"Наполі" – "Ліверпуль" – 4:1
Голи: Зєліньскі, 5 (пенальті), 47, Замбо Ангісса, 31, Сімеоне, 44 – Діас, 49
Нереалізований пенальті: Осімхен, 18 (Н)
Група B
"Атлетіко" – "Порту" – 2:1
Голи: Ермосо, 90+1, Грізманн, 90+11 – Урібе, 90+6 (пенальті)
Вилучення: Таремі, 82 (П, друга жовтка картка)
"Брюгге" – "Байєр" – 1:0
Гол: Сілла, 42
Група C
"Барселона" – "Вікторія" Пльзень – 5:1
Голи: Кессьє, 13, Лєвандовскі, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сікора, 44
"Інтер" – "Баварія" – 0:2
Голи: Сане, 25, 66
Група D
"Айнтрахт" – "Спортінг" – 0:3
Голи: Едвардс, 65, Трінкау, 67, Н. Сантуш, 82
"Тоттенхем" – "Марсель" – 2:0
Голи: Рішарлісон, 76, 81
Вилучення: Мбемба, 48 (М, пряма червона картка)
Несподіваними розгромами завершилися матчі в квартеті A. Та якщо звитягу "Аякса" вдома з трьома голами за 15 хвилин першого тайму ще якось можна було уявити, то ось успіх "Наполі" шокував. Італійці забили "Ліверпулю" тричі до перерви – Зєліньскі реалізував пенальті, Замбо Ангісса реалізував вихід віч-на-віч із Аліссоном, а Сімеоне замкнув простріл уздовж воріт. На старті другої половини команди обмінялися голами та нарешті заспокоїлися.
У квартеті B було менше голів, та не подій. "Атлетіко" з "Порту" відклали з'ясування долі двобою до доданого арбітром часу, де голи "матрацників" Ермосо та Грізманна розділив м'яч Урібе з 11-ти метрів. "Брюгге" ж оформив мінімальну перемогу з курйозним голом Сілли, після удару якого Градецкі впав у ворота з м'ячем.
На "Камп Ноу" місцева "Барса" не залишила шансів чеській "Вікторії". Топ-бомбардир каталонців Лєвандовскі оформив хет-трик, а його заспів своїми голами підтримали ще й Кессьє з Торресом. Сікора зумів лише підсолодити гіркоту фіаско. Зате "Баварія" у битві грандів переграла "Інтер" на виїзді. Героєм став Сане, який оформив дубль – реалізував вихід віч-на-віч і забив із рикошетом від Д'Амброзіо.
Нарешті в квартеті D сухі перемоги оформили "Спортінг" і "Тоттенхем". Лісабонці на виїзді розгромили "Айнтрахт", дотиснувши франкфуртців після перерви голами Едвардса, Трінкау та Нуну Сантуша. Тим часом "шпори" обіграли "Марсель" дублем Рішарлісона – бразилець головою двічі замкнув навіси партнерів.
До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.
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