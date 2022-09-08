ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ліга чемпіонів: "Наполі" розгромив "Ліверпуль", Лєвандовскі оформив хет-трик у "Барселоні"

Новость на русском →
Європа, Четвер 08 вересня 2022 00:22
Ліга чемпіонів: "Наполі" розгромив "Ліверпуль", Лєвандовскі оформив хет-трик у "Барселоні" Фото: Післяматчевий тріумф у Неаполі (twitter.com/sscnapoli)
Автор: Антон Федорців

Завершилися всі матчі середи в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Не обійшлося без справжніх сенсацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група А

"Аякс" – "Рейнджерс" – 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

"Наполі" – "Ліверпуль" – 4:1

Голи: Зєліньскі, 5 (пенальті), 47, Замбо Ангісса, 31, Сімеоне, 44 – Діас, 49

Нереалізований пенальті: Осімхен, 18 (Н)

Група B

"Атлетіко" – "Порту" – 2:1

Голи: Ермосо, 90+1, Грізманн, 90+11 – Урібе, 90+6 (пенальті)

Вилучення: Таремі, 82 (П, друга жовтка картка)

"Брюгге" – "Байєр" – 1:0

Гол: Сілла, 42

Група C

"Барселона" – "Вікторія" Пльзень – 5:1

Голи: Кессьє, 13, Лєвандовскі, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сікора, 44

"Інтер" – "Баварія" – 0:2

Голи: Сане, 25, 66

Група D

"Айнтрахт" – "Спортінг" – 0:3

Голи: Едвардс, 65, Трінкау, 67, Н. Сантуш, 82

"Тоттенхем" – "Марсель" – 2:0

Голи: Рішарлісон, 76, 81

Вилучення: Мбемба, 48 (М, пряма червона картка)

Несподіваними розгромами завершилися матчі в квартеті A. Та якщо звитягу "Аякса" вдома з трьома голами за 15 хвилин першого тайму ще якось можна було уявити, то ось успіх "Наполі" шокував. Італійці забили "Ліверпулю" тричі до перерви – Зєліньскі реалізував пенальті, Замбо Ангісса реалізував вихід віч-на-віч із Аліссоном, а Сімеоне замкнув простріл уздовж воріт. На старті другої половини команди обмінялися голами та нарешті заспокоїлися.

У квартеті B було менше голів, та не подій. "Атлетіко" з "Порту" відклали з'ясування долі двобою до доданого арбітром часу, де голи "матрацників" Ермосо та Грізманна розділив м'яч Урібе з 11-ти метрів. "Брюгге" ж оформив мінімальну перемогу з курйозним голом Сілли, після удару якого Градецкі впав у ворота з м'ячем.

На "Камп Ноу" місцева "Барса" не залишила шансів чеській "Вікторії". Топ-бомбардир каталонців Лєвандовскі оформив хет-трик, а його заспів своїми голами підтримали ще й Кессьє з Торресом. Сікора зумів лише підсолодити гіркоту фіаско. Зате "Баварія" у битві грандів переграла "Інтер" на виїзді. Героєм став Сане, який оформив дубль – реалізував вихід віч-на-віч і забив із рикошетом від Д'Амброзіо.

Нарешті в квартеті D сухі перемоги оформили "Спортінг" і "Тоттенхем". Лісабонці на виїзді розгромили "Айнтрахт", дотиснувши франкфуртців після перерви голами Едвардса, Трінкау та Нуну Сантуша. Тим часом "шпори" обіграли "Марсель" дублем Рішарлісона – бразилець головою двічі замкнув навіси партнерів.

До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атлетіко Ливерпуль Порту Тоттенхэм Аякс Брюгге Наполи Ліга чемпіонів
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО