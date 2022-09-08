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РБ "Лейпциг" оперативно подыскал нового наставника команды: кто возглавил соперника "Шахтера"

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Лейпциг, Четверг 08 сентября 2022 10:53
РБ "Лейпциг" оперативно подыскал нового наставника команды: кто возглавил соперника "Шахтера" Фото: В сезоне 2021/22 Марко Розе тренировал "Боруссию" из Дортмунда (facebook.com/BVB)
Автор: Антон Федорцив

Должность главного тренера немецкого РБ "Лейпциг" оставалась вакантной всего сутки. Далее по сезону саксонцев поведет Марко Розе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

45-летний специалист возглавил "красных быков". Уроженец Лейпцига присоединился к команде из родного города после прогнозируемой отставки Доменико Тедеско.

Розе подписал с саксонцами контракт до лета 2024 года. К рядам РБ "Лейпциг" присоединился и штат его ассистентов – 48-летний Александер Циклер, 55-летний Франк Гайдек и 44-летний Марк Курт. Первым поединком "красных быков" с Розе во главе станет домашний матч 6-го тура Бундеслиги против "Боруссии" Д 10 сентября.

Именно "шмели" были предыдущей командой немецкого специалиста. Во главе дортмундцев Розе работал в сезоне 2021/22. "Боруссия" финишировала 2-й в чемпионате Германии и вылетела от "Рейнджерс" в Лиге Европы после завершения группового этапа Лиги чемпионов на 3-й строчке.

Во вторник донецкий "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Марьян Швед (дважды), Михаил Мудрик и Лассина Траоре.

Кто такой Марко Розе

Уроженец Лейпцига. Годы игровой карьеры прошли в местном "Локомотиве", "Ганновере" и "Майнце".

В структуре последних перешел на тренерский путь. Работал ассистентом в резервной команде, а в сезоне 2012/13 возглавлял родной "Локо". В 2013-м попал в структуру "Ред Булл".

В 2013-2013 годах работал в "Зальцбурге", где тренировал команды U-16, U-18 и основу "Ред Булла". Выиграл Юношескую лигу УЕФА 2016/17, взрослый чемпионат Австрии (2017/18, 2018/19) и Кубок Австрии 2018/19.

В немецкой Бундеслиге работал с двумя "Боруссиями". Под руководством Розе Менхенгладбах финишировал 4-м в премьерном сезоне и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов во второй кампании.

К слову, накануне "Наполи" разбил "Ливерпуль" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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