ООН ожидает возобновления движения судов по зерновому коридору: названа дата

В ООН ожидают, что суда вновь начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, по коридору должны пройти восемь судов.

"Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", - говорится в сообщении.

Также будут проведены проверки в Босфоре.

Ранее стало известно, что за два дня по "зерновому коридору" в оба направления прошли 17 судов, из них два направились в украинские порты под загрузку.

Напомним, недавно РФ заявила, что приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

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