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Россия назвала себя "основным участником" зерновой сделки и выдвинула ряд условий

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Москва, Понедельник 31 октября 2022 19:56
Россия назвала себя "основным участником" зерновой сделки и выдвинула ряд условий Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация не вышла из зерновой сделки, а приостанавливает ее действие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны России.

В заявлении говорится, что работа "зернового коридора" будет приостановлена до прояснения ситуации вокруг атаки 29 октября на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В связи с этим Москва требует от украинской стороны принять дополнительные обязательства и не использовать данный маршрут в военных целях.

"Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее Турция потребовала от российской стороны пересмотреть решение о приостановке зернового соглашения.

На днях Россия объяснила свой демарш якобы украинской атакой на корабли Черноморского флота.

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