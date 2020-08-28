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Лукашенко і Путін готові задіяти війська при загрозі з Заходу

Мінськ, П'ятниця 28 серпня 2020 15:41
Лукашенко і Путін готові задіяти війська при загрозі з Заходу
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з російським президентом про застосування спільного угруповання військ при військовій загрозі з Заходу. При цьому поки жоден солдат з Росії не перетнув кордон Білорусі.

Про це Лукашенко заявив в ході спілкування з працівниками ТОВ "Савушкін-Орша", передає БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко розповів, як обговорював з Путіним так звану загрозу з Заходу.

"Кажу: давай думати, що будемо робити. Він каже: ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів від чеченської війни і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнуться за межами, треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якого є білоруська армія", - зазначив Лукашенко.

За його словами, російські сили в такому випадку будуть підтримувати армію Білорусі і рухатися за нею.

"Ми створили резерви з ним. Жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон. Ми поки справляємося самі. Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканити будь-кого, хто смикнеться на західному кордоні Союзної держави", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що НАТО перекинуло до кордонів Білорусі майже два десятки винищувачів.

Він також пояснив, що Російська Федерація підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.

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