Розвідслужби Шрі-Ланки попередили про можливість нових терактів за сценарієм

Розвідслужби Шрі-Ланки припускають, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" можуть здійснити нові атаки в туристичних зонах Азії та Африки, подібні тій, що була зроблена на Шрі-Ланці. Про це повідомляє The Sunday Telegraph з посиланням на джерела в розвідслужбах.

Розвідка вважає, що нові атаки можливі у зв'язку з тим, що терористи ІДІЛ після розгрому угруповання більше не переймаються питаннями її управління і виявилися вільними для проведення "терористичних уявлень".

Крім того, вважається, що бойовики, шо покидають Ірак і Сирію тепер зосередяться на проведенні атак на курортах. Уразливими в плані можливості нових терактів обізнані джерела видання називають Індію, Мальдіви, а також туристичні місця в Кенії і Танзанії.

Нагадаємо, напередодні в місті Трінкомалі військово-морські сили Шрі-Ланки затримали чоловіка з 6,5 кілограмами вибухівки. Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, в зв'язку з цим були прийняті додаткові заходи безпеки.

Крім того, посольство США попередило, що у вихідні можуть бути здійснені нові атаки на Шрі-Ланці на громадські місця і церкви.

Також 26 квітня у ході спецоперації на острові пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.

Серія вибухів на Шрі-Ланці сталася 21 квітня, в день святкування католицької Пасхи. Зокрема, вибухи прогриміли в трьох церквах і трьох готелях, в житловому комплексі в передмісті Коломбо і на заході острова. Відповідальність за вибухи взяла на себе ІДІЛ.

