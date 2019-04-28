Разведслужбы Шри-Ланки предупредили о возможности новых терактов по сценарию

Источники Telegraph сообщили, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах
Разведслужбы Шри-Ланки предполагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведслужбах.
Разведка полагает, что новые атаки возможны в связи с тем, что террористы ИГИЛ после разгрома группировки больше не озабочены вопросами ее управления и оказались свободными для проведения "террористических представлений".
Кроме того, полагается, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.
Напомним, накануне в городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки задержали мужчину с 6,5 килограммами взрывчатки. Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.
Кроме того, посольство США предупредило, что в выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви.
Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.
Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. В частности, взрывы прогремели в трех церквях и трех отелях, в жилом комплексе в пригороде Коломбо и на западе острова. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ.