Разведслужбы Шри-Ланки предупредили о возможности новых терактов по сценарию

Разведслужбы Шри-Ланки предполагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведслужбах.

Разведка полагает, что новые атаки возможны в связи с тем, что террористы ИГИЛ после разгрома группировки больше не озабочены вопросами ее управления и оказались свободными для проведения "террористических представлений".

Кроме того, полагается, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. ​Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.

Напомним, накануне в городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки задержали мужчину с 6,5 килограммами взрывчатки. Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.

Кроме того, посольство США предупредило, что в выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви.

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. В частности, взрывы прогремели в трех церквях и трех отелях, в жилом комплексе в пригороде Коломбо и на западе острова. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ.



