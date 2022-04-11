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Розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли геноцид у Бородянці

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Київська область, Понеділок 11 квітня 2022 15:47
Розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли геноцид у Бородянці Фото: розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли геноцид у Бородянці (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані російських військових 234 десантно-штурмового полку. Вони вчиняли геноцид українського народу у Бородянці Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Зі списком окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області! Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

Раніше ми повідомляли, що розвідка назвала імена російського винищувального авіаполку, який скоював злочини в Україні.

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