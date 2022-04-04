Розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі"

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена російських окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі. Йдеться військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Зі списком російських окупантів, які вчиняли звірства проти українського народу в Бучі можна ознайомитися за посиланням

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча", - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевняють, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів у соцмережах почали публікувати відео та фотографії закатованих загиблих мирних жителів, які лежали посеред вулиці.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова поділилася попередніми наслідками звірств російських окупантів у Київській області. Виявили вже понад чотири сотні вбитих мирних мешканців.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський ініціював засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через воєнні злочини армії РФ на території України, зокрема, в Київській області.

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