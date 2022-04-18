Розвідка опублікувала дані командира-зрадника, який воює проти України

Зазначається, що він командир 25 окремого загону спеціального призначення "Меркурій" (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії РФ, полковник.

"Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну - командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ "Схід", - йдеться у повідомленні.

Також у період із лютого по квітень посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад якого причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Окрім того, до 2014 року він проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).

"Після окупації АР Крим Росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, змінив військову присягу та перейшов на бік окупанта", - пише розвідка.

Ознайомитись з особистими даним на Гарькавенка можна за посиланням.