Разведка опубликовала данные командира-предателя, который воюет против Украины

Отмечается, что он командир 25 отдельного отряда специального назначения "Меркурий" (в/ч 7459, Жорновка, Смоленская область) Центрального округа войск национальной гвардии РФ, полковник.

"Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину - командовал тактической группой 25-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ в составе усиленной тактической группы №1 группировка российских войск "Восток", - говорится в сообщении.

Также в период с февраля по апрель усиленная тактическая группа №1 принимала участие в операции по захвату Киева с западного направления. Подчиненный Гарькавенко личный состав которого причастен к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Кроме того, до 2014 года он проходил службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины на должности заместителя командира 9-й отдельной бригады Крымского территориального командования (в/ч 3009, Симферополь).

"После оккупации АР Крым Россией не прибыл на территорию континентальной части Украины к указанным пунктам сбора, изменил военную присягу и перешел на сторону оккупанта", - пишет разведка.

Ознакомиться с личными данными на Гарькавенка можно по ссылке.