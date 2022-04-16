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Російських командирів піддають репресіям за "невиправдані очікування" у війні, - ГУР

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Київ, Субота 16 квітня 2022 16:03
Російських командирів піддають репресіям за "невиправдані очікування" у війні, - ГУР Фото: російських командирів піддають репресіям за "невиправдані очікування" у війні (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Українська розвідка з'ясувала, що окупанти продовжують піддавати репресіям російських командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною. Спочатку вони потрапляють до рук ФСБ, а потім їх доля стає невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ГУР МО.

"Продовжуються репресії щодо командирів російської армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні. З 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

З’ясувалось, що згідно з доповідями командирів у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.

"Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів - невідома", - уточнюють в ГУР.

У розвідці зазначають, що це не єдиний випадок "вирішення питання" з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до "чорного списку".

Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила дані російських генералів та ОМОНівців, які причетні до геноциду українського народу в Київській області.

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