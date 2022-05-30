Розвідка оприлюднила список вертолітників з Санкт-Петербургу, які бомблять Харків та область
Українські розвідники опублікували список російських вертолітників з Санкт-Петербургу, які влаштовують бомбардування на Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.
"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців - військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром "Пушкін", м. Санкт-Петербург)", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, дружини цих вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.
Водночас в західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ.
"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців з цієї вертолітної ескадрильї", - додають розвідники.
Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.
Також раніше українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.
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