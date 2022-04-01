ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка опублікувала список військових з Владикавказа, які скоюють злочини проти українців

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 13:52
Розвідка опублікувала список військових з Владикавказа, які скоюють злочини проти українців Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Головне управління розвідки України опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Зазначається, що військовослужбовців 34 бригади управління міста Владикавказ відповідатимуть за злочини, які вони скоїли в Україні.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Оприлюднені списки містять у собі ПІП, військові звання, посади, підрозділи та дату народження.

Загалом у списку 448 злочинців, переглянути його можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

Також ми писали, що розвідка опублікувала дані спецназівців ГРУ РФ, які скоюють злочини проти українців.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою