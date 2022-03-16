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Розвідка опублікувала імена російських пілотів, які бомбили Україну

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 14:55
Розвідка опублікувала імена російських пілотів, які бомбили Україну Опублікували імена російських пілотів (facebook.com.aviacionmilitar.am)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові вже 21-й день руйнують українські міста та вбивають мирне населення. Зокрема, українська розвідка опублікувала список військовослужбовців, які обстрілювали мирні міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

У списку російські військові з 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) села Сеща Брянської області.

Загалом у списку є 416 окупантів. У розвідці наголосили, що їх імена має знати кожен.

"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - додали у ГУР.

Переглянути повний список можна переглянути за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють міста України.

Також ми писали, що розвідка оприлюднила список ще майже 40 російських окупантів.

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