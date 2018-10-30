Розвідка констатує посилення проукраїнських настроїв на окупованому Донбасі

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За даними розвідки, серед бойовиків зростає небажання брати участь у бойових діях

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованому Донбасі посилюються проукраїнські настрої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

Як повідомив Праута, на тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюються проукраїнські настрої серед місцевого населення. У Міноборони додали, що це суттєво впливає на морально-психологічний стан особового складу окупаційних військ.

Зокрема, за даними розвідки, серед бойовиків зростає небажання брати участь у бойових діях. Так, за тиждень у лавах бойовиків зафіксовано 9 дезертирів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР").

Додамо, за даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 20 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, в результаті обстрілу в районі Станиці Луганської поранення отримав один український військовий.