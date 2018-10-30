ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Розвідка констатує посилення проукраїнських настроїв на окупованому Донбасі

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 13:16
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

За даними розвідки, серед бойовиків зростає небажання брати участь у бойових діях

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованому Донбасі посилюються проукраїнські настрої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

Як повідомив Праута, на тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюються проукраїнські настрої серед місцевого населення. У Міноборони додали, що це суттєво впливає на морально-психологічний стан особового складу окупаційних військ.

Зокрема, за даними розвідки, серед бойовиків зростає небажання брати участь у бойових діях. Так, за тиждень у лавах бойовиків зафіксовано 9 дезертирів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР").

Додамо, за даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 20 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, в результаті обстрілу в районі Станиці Луганської поранення отримав один український військовий.

Наєв: цього року ми не очікуємо широкомасштабних наступальних дій з боку бойовиків на Донбасі Наєв назвав найбільш напружені напрямки на Донбасі
Новини України Донбасрозвідка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся