В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчера боевики 20 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 октября, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, на Луганском направлении вчера боевики один раз открывали огонь неподалеку Станицы Луганской. Вместе с тем, на Донецком направлении вчера было зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий объединенных сил получил ранения. В настоящее время ему оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении", - сообщил Праута.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на утро 30 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела, все - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным СЦКК, боевики используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской.

Также сообщалось, что боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР"), которые назначены на 11 ноября.