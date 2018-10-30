Наєв: бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів"

Фото: Сергій Наєв (mil.gov.ua)

Бойовики підвищують бойову активність напередодні політичних зустрічей на найвищому рівні

Командувач операції об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв зазначив, що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наєва "ВВС Україна".

За словами Наєва, бойовики підвищують бойову активність на Донбасі перед якимись датами або напередодні політичних зустрічей на найвищому рівні. Таким чином, за словами Наєва, бойовики намагаються показати, що сили ООС нібито порушують мінські домовленості.

"Зараз кількість обстрілів з боку противника поступово зменшується. Це пов'язане з підготовкою до їхніх фейкових виборів", - повідомив він, зазначивши, що таким чином бойовики намагаються показати, ніби "вибори" проводяться демократично.

Зазначимо, "вибори" в псевдореспубліках заплановані на 11 листопада 2018 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 29 жовтня, у зоні проведення ООС на Донбасі поранення отримав один український військовий. За минулу добу на Донбасі було зафіксовано 20 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Додамо, сьогодні, 30 жовтня, Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання, на якому відбудеться обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу.