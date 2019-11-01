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Розведення сил у Золотому знаходиться під контролем МВС, - Загороднюк

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Практично завершено розведення сил у Золотому

Вже практично завершено розведення сил у Золотому і зараз повністю знаходиться під контролем Міністерства внутрішній справ (МВС). Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк на брифінгу.

Загороднюк запевнив, що МВС постійно дає звіти щодо ситуації в Золотому.

"Вже практично завершено (розведення сил в Золотому, - ред.) і зараз повністю знаходиться під контролем МВС. МВС нам постійно дає звіти. Це абсолютно безпечна територія, вони це гарантують", - повідомив він.

Крім того, у коментарі РБК-Україна речник прес-центру ООС Олександр Штупун повідомив, що в Золотому завершилось розведення сил. Перший етап розведення тривав три дні і завершився сьогодні 1 листопада близько 12:00 години.

РБК-Україна писало, що керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації на Донбасі полковник Олександр Борщевський назвав мету розведення сил і засобів у Золотому - це створення зони безпеки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все спокійно відбувається".

Зеленський вважає, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

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