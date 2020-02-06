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У Разумкова вдруге за день проходить нарада з головами фракцій Ради

Новини » Політика   

Перерва в Раді триватиме до 12:30

У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вдруге за день відбудеться нарада з головами парламентських фракцій. Про це оголосив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, перерва триватиме до 12:30.

"Я оголошую перерву до 12:30. Прошу лідерів політичних фракцій зібратися в кабінеті спікера", - заявив Стефанчук.

Зазначимо, що представники фракцій ОПЗЖ та "Батьківщини" продовжують намагатись заблокувати трибуну та президію ВРУ.

Додамо, сьогодні зранку Дмитро Разумков уже збирав голів фракцій парламенту у своєму кабінеті.

РБК-Україна писало, що сьогодні Верховна рада розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії. Арахамія запевнив у достатній кількості голосів для відкриття ринку землі.

Натомість, у Верховній раді через розгляд закону про ринок землі біля трибуни сталася бійка за участю кількох народних депутатів.

Крім того, в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому був присутній президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення став законопроект про обіг землі.

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