ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський не планує розпускати Раду

Новини » Політика     06.02.2020 - 12:16
Зеленський не планує розпускати Раду
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В ході засідання фракції Зеленський заявив, що про розпуск парламенту не може бути й мови

Президент України Володимир Зеленський в ході засідання фракції "Слуга народу" заявив, що не планує розпускати Раду. Про це розповів депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Зеленський заявив, що про розпуск парламенту не може бути й мови.

"На засіданні фракції президент України урочисто і категорично заявив, що ні про який достроковий розпуск парламенту восени не може бути й мови. І закликав зосередитись на продуктивній роботі протягом всієї каденції", - заявив Бужанський.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання становить 40%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради.

РБК-Україна писало, що Зеленський раніше розпускав Раду. Це сталося під час його інавгурації. Тоді Зеленський розпустив попереднє скликання парламенту. Після формування нової Ради він неодноразово говорив, що якщо ці нардепи будуть сваритися, то їх він теж розпустить.

Рада розблокувала підписання закону про загальну загальну середню освіту У Раді сталася бійка за участю нардепів
Новини України Верховна РадаВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся