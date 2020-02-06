Зеленський не планує розпускати Раду

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В ході засідання фракції Зеленський заявив, що про розпуск парламенту не може бути й мови

Президент України Володимир Зеленський в ході засідання фракції "Слуга народу" заявив, що не планує розпускати Раду. Про це розповів депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Зеленський заявив, що про розпуск парламенту не може бути й мови.

"На засіданні фракції президент України урочисто і категорично заявив, що ні про який достроковий розпуск парламенту восени не може бути й мови. І закликав зосередитись на продуктивній роботі протягом всієї каденції", - заявив Бужанський.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання становить 40%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради.

РБК-Україна писало, що Зеленський раніше розпускав Раду. Це сталося під час його інавгурації. Тоді Зеленський розпустив попереднє скликання парламенту. Після формування нової Ради він неодноразово говорив, що якщо ці нардепи будуть сваритися, то їх він теж розпустить.