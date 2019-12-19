Разумков зібрав нараду щодо ринку землі і децентралізації

У голови Верховної Ради Дмитра Розумкова розпочалась нарада з головами фракцій щодо ринку землі і децентралізації. Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Так, комітет з питань аграрної політики сьогодні не буде засідати з питань землі.

"Сьогодні Сольський сказав, що комітет не буде засідати. Зараз нарада голів фракцій у голови", - повідомило джерело.

Зокрема, однією з тем, які обговорюються є питання голосування за законопроект про децентралізацію.

Нагадаємо, Верховна Рада України може розпочати розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні в п'ятницю, 20 грудня, якщо профільний комітет встигне розглянути законопроект. Відповідну пропозицію на погоджувальній раді висунув голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня в Раді відклали розгляд закону про відкриття ринку землі через велику кількість правок.

Додамо також, в інтерв'ю РБК-Україна глава уряду Олексій Гончарук розповів, що Кабмін не має остаточного варіанту земельної реформи через велику кількість внесених поправок до закону "Про обіг землі". За його словами, на даний момент в закон про ринок землі внесено 4400 поправок до другого читання. При цьому не узгодженими залишається питання щодо концентрації угідь в одні руки.