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У Раді відклали розгляд закону про відкриття ринку землі

Новини » Політика     11.12.2019 - 11:31
У Раді відклали розгляд закону про відкриття ринку землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Аграрний комітет продовжить розгляд закону до другого читання у четвер

Комітет з питань аграрної політики продовжить розгляд законопроекту про обіг землі, яким передбачається відкриття ринку землі, в четвер, 12 грудня. Про це заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 11 грудня комітет розпочав розгляд законопроекту №2178-10, який має бути підготовлений до розгляду у другому читанні.

"Я пропоную продовжити засідання з урахуванням напрацювання секретаріатом підкомітету завтра о 8 ранку. У нас не одне засідання буде. Всі бачите, яка кількість поправок", - заявив Сольський.

"Прошу підтримати та проголосувати… Колеги, в нас ще не одне засідання поправок. Зараз поправки будуть розділені по групах", - заявив голова комітету.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков анонсував, що до другого читання закону про відкриття ринку землі буде істотно зменшена концентрація землі в одні руки.

В інтерв'ю РБК-Україна голова уряду Олексій Гончарук розповів, що Кабмін не має остаточного варіанту земельної реформи через велику кількість внесених поправок до закону "Про обіг землі".

Додамо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслив, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі" нардепи можуть не встигнути прийняти в другому читанні в останній пленарний тиждень грудня. При цьому він не виключив, що Рада може почати розгляд документа.

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